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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Український бізнес залишає зону активних бойових дій: переїхали 40 підприємств, відновили роботу – 18

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Український бізнес залишає зону активних бойових дій: переїхали 40 підприємств, відновили роботу – 18

З початку широкомасштабної війни Росії проти України вже 40 українських підприємств переїхали із зони активнивних бойових дій за програмою з переміщення виробничих об’єктів.

Такі цифри озвучили в Мінекономіки. З них 18 компаній відновили свою роботу на новому місці. Найближчим часом потужності ще 299 компаній буде доправлено до нового місця роботи.

Програма з переміщення українських виробництв стартувала тиждень тому. Наразі Мінекономіки опрацювало вже 86% заявок, поданих постраждалими підприємствами (всього таких заявок – 898). В подальшому держава забезпечить перевезення обладнання та розселення працівників цих компаній.

Частина підприємств переміщується Укрзалізницею. Також з логістикою допомагає Укрпошта. 21 березня Кабінет міністрів України навіть підтримав постанову, якою зобов’язав підприємство безоплатно перевозити майно українських компаній.

Щоб забезпечити безперешкодне переміщення підприємств, автомобілям Укрпошти та її субпідрядників надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та можливість безлімітної заправки пальним на АЗС.

У Мінекономіки нагадують, що збір заявок на участь у програмі переміщення підприємств триває. Усі деталі можна дізнатися за посиланням.

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Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Depositphotos

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