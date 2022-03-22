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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Експерт оцінив, скільки площ озимих України знаходяться на непідконтрольних територіях

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Експерт оцінив, скільки площ озимих України знаходяться на непідконтрольних територіях

Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластен у вівторок, 22 березня, заявив, що близько 20-25% площ озимини знаходяться на непідконтрольних територіях.

– Території, які окуповані, це умовно 20-25% площ, це навіть включаючи підконтрольні Україні території, але які все ж таки знаходяться на лінії зіткнення. Проводити там польові роботи небезпечно. Проте навіть попри це, відважні фермери виходять у поле та проводять відповідні роботи, – розповів Сластен в ефірі телемарафону.

Він додав, що в цілому стан озимини добрий, але сільгоспвиробники в багатьох випадках змогли провести ранньовесняне підживлення добривами.

Тому, наголошує Сластен, навіть якщо на цих площах місяць не проводитимуть роботи, урожай все одно буде.

Нагадаємо, Кабмін назвав проведення посівної у тих районах, де не ведуться активні бойові дії, одним із головних завдань.

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Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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