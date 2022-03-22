Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластен у вівторок, 22 березня, заявив, що близько 20-25% площ озимини знаходяться на непідконтрольних територіях.

– Території, які окуповані, це умовно 20-25% площ, це навіть включаючи підконтрольні Україні території, але які все ж таки знаходяться на лінії зіткнення. Проводити там польові роботи небезпечно. Проте навіть попри це, відважні фермери виходять у поле та проводять відповідні роботи, – розповів Сластен в ефірі телемарафону.

Він додав, що в цілому стан озимини добрий, але сільгоспвиробники в багатьох випадках змогли провести ранньовесняне підживлення добривами.

Тому, наголошує Сластен, навіть якщо на цих площах місяць не проводитимуть роботи, урожай все одно буде.

Нагадаємо, Кабмін назвав проведення посівної у тих районах, де не ведуться активні бойові дії, одним із головних завдань.