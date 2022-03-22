В Україні знайшли майна РФ вже на 35 млн грн – готується націоналізація

Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію майна Росії на території України загальною вартістю близько 35 млн грн.

В умовах війни БЕБ займається виявленням суб’єктів господарської діяльності, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії, а також припиненням діяльності підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з цими країнами, зокрема шляхом контрабанди.

Під час такої перевірки підприємств, що займаються транспортуванням паливно-мастильних матеріалів у Мукачево Закарпатської області, співробітники БЕБ натрапили на майно, яке належить РФ.

– Йдеться про 29 вагонів-цистерн для транспортування скрапленого газу загальною вартістю $1,16 млн (понад 35 млн грн в еквіваленті). Зазначена інформація направлена до Фонду держмайна України та Укрзалізниці. Наразі за ініціативи БЕБ триває процедура націоналізації цього майна, – наголошують в Бюро.

Окрім того, в Івано-Франківську ідентифіковані два залізничні вагони, які використовували для доставки ТМЦ із Росії. Після підтвердження власника БЕБ також ініціює націоналізацію цього майна.

3 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону №7122 Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Наступного дня президент Володимир Зеленський підписав документ.

Законом передбачено примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів без будь-якої компенсації їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Росія веде проти нашої держави.

Джерело: БЕБ

Фото: БЕБ