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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Захищено: Бізнес-батальйон. Сотні мільйонів на армію і “гуманітарку”

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Захищено: Бізнес-батальйон. Сотні мільйонів на армію і “гуманітарку”

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