Майже 12 млн доларів зібрала Київська школа економіки на бронежилети, аптечки та гуманітарку

На ці кошти вже придбано 15 400 аптечок (та передплатили ще 20 000), 25 000 джгутів, 6 350 броенежилетів, 5 140 шоломів, 3 000 плит для плитоносок місцевого виробництва та здійснено фінансування для додаткових 5 000+ плит. Також закуповується тканина для виготовлення плитоносок, харчові продукти тощо.

Із 18 партій закупівель 6 вже доставлені в Україну, 6 – знаходяться у дорозі, 3 – готуються до відправлення, 3 – через певні причини, над вирішенням яких ведеться робота, затримуються.

Фандрейзингову кампанію KSE вже підтримали 15 компаній та 2500 приватних осіб з України, США, Європи та Азії тощо.

Ми вдячні кожному, хто доклався і продовжує докладатися до посилення обороноздатності України і збереження життів – від компаній, які зробили внески понад $300 тис, таких як ПУМБ, Ripple, Kernel, Jefferies, – до кожного, хто приєднався посильною сумою, – наголосила директорка Благодійного фонду Київської школи економіки Світлана Денисенко. – Зараз хочемо зосередитися саме на закупівлі аптечок. Адже більшість людей гинуть через кровотечу від травм, отриманих від уламків – їх не встигають довезти до лікарень, де може бути надана необхідна допомога. Усього наразі, за зведеною інформацією від Міністерства охорони здоров’я, є потреба у 307 тисячах таких аптечок. Будемо надалі підтримувати Україну в цій війні, будемо постачати життєво важливі товари тим, хто цього потребує найбільше.

Після перетину кордону України всі захисні засоби Київська школа економіки передає Центральному штабу ТрО та ЗСУ для розподілу. Наразі вже здійснені поставки за спрямуванням до ТрО до Харкова, Сум, Чернігова та Миколаєва.

KSE не розподіляє спорядження самостійно, а керується потребами Центрального штабу.

Київська школа економіки (KSE) була заснована у 1996 році Консорціумом економічних досліджень та освіти (EERC). Сьогодні KSE є найамбітнішим українським освітнім проектом та найпотужнішим інтелектуальним центром країни. Місією школи є створення інтелектуального фундаменту сильної економіки України. З моменту відкриття школи KSE випустила 1159 магістрів. У 2021 році KSE відкрила програми бакалаврату. KSE об’єднує: KSE University, KSE Business School, KSE Institute (аналітичний центр), Благодійний фонд Київської школи економіки.