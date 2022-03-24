Про виплати пенсій, 6,5 тис. грн та підтримку ЗСУ: звернення глави Мінфіну

В умовах воєнного стану в Україні здійснюється перерахування пенсій, зарплат, підтримка ЗСУ та громадян, які втратили роботу через війну, заявив міністр фінансів Сергій Марченко у відеозверненні.

– Ми забезпечуємо виконання всіх необхідних платежів, перерахування пенсій, зарплат, також підтримуємо армію в необхідних обсягах. Крім того, запроваджені програми підтримки населення, виплати тим, хто тимчасово втратив роботу. Програма з виплати 6,5 тис. грн вже працює, – сказав міністр.

За його словами, допомогу вже змогли отримати більше 3 млн українців, загальна сума виплат наразі складає 21 млрд грн.

Марченко закликав бізнес, який працює на територіях, де не ведуться бойові дії, почати працювати, створювати робочі місця, сплачувати податки.

– Сплачуючи податки, ви допомагаєте армії та державі виконувати необхідні функції. Кожного тижня Мінфін проводить аукціон з розміщення військових облігацій. Вже проведено чотири такі аукціони, завдяки яким залучено понад 26 млрд грн. Кожен українець може долучитися до цієї програми. Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті Міністерства фінансів, – наголосив Марченко.

Завдяки роботі з міжнародними партнерами Мінфіну вдалося залучити до бюджету України більше $3 млрд – це гроші від МВФ, Світового банку, ЄІБ, Єврокомісії. Крім того, грантову допомогу надали уряди кількох країн.