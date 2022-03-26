Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 31 день війни
Вбили Вбили
136 дітей
Поранили Поранили
>199 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Raiffeisen Bank розглядає можливості виходу із ринку Росії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Raiffeisen Bank розглядає можливості виходу із ринку Росії

В австрійській фінустанові Raiffeisen Bank International повідомляють, що розглядаю можливості виходу банку з ринку Російської Федерації.

Про це із посиланням на відповідь на своє звернення повідомив Національний банк України.

– Raiffeisen Bank International повідомив, що розглядає питання про можливий вихід із російського ринку. Працюємо далі. Все буде Україна! – розповіли в НБУ.

Крім того, повідомляється, що найбільша банківська група Нідерландів ING Bank прийняла рішення відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими або білоруськими компаніями по всьому світу.

До цього Raiffeisen Bank International стверджував, що займається “оцінкою всіх стратегічних варіантів” майбутньої їхньої фінустанови в Росії, включаючи вихід з російського ринку.

Читайте
Від Apple до Boeing: список компаній, які пішли з російського ринку через війну в Україні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка