Raiffeisen Bank розглядає можливості виходу із ринку Росії

В австрійській фінустанові Raiffeisen Bank International повідомляють, що розглядаю можливості виходу банку з ринку Російської Федерації.

Про це із посиланням на відповідь на своє звернення повідомив Національний банк України.

– Raiffeisen Bank International повідомив, що розглядає питання про можливий вихід із російського ринку. Працюємо далі. Все буде Україна! – розповіли в НБУ.

Крім того, повідомляється, що найбільша банківська група Нідерландів ING Bank прийняла рішення відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими або білоруськими компаніями по всьому світу.

До цього Raiffeisen Bank International стверджував, що займається “оцінкою всіх стратегічних варіантів” майбутньої їхньої фінустанови в Росії, включаючи вихід з російського ринку.