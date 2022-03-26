В яких країнах можна обміняти готівкову гривню – список

Національний Банк України повідомив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії спільно з центральними банками країн ЄС розпочав створення механізмів обміну готівкової гривні на валюту.

Відтепер у Польщі українці можуть звернутися в окремі відділення PKO Bank Polski. Ліміт на такий обмін – до 10 тис. грн готівкою на одну людину банкнотами номіналом від 100 до 1 000 грн. Для обміну потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або дійсний закордонний паспорт.

В Угорщині обмін готівкової гривні здійснює OTP Bank: в його відділеннях українські громадяни можуть обміняти гривню на угорські форинти в межах ліміту 15 тис. грн на одну транзакцію.

Крім того, банк пропонує відкрити українцям віком від 18 років (від 14 до 18 років обов’язкова присутність батьків або законних опікунів) рахунок у форинтах в спеціальних відділеннях OTP Bank в Угорщині, що надають таку послугу, за наявності дійсного паспорта або проїзного документа.

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У Молдові для підтримки громадян України OTP Bank проводитиме валютні операції з українською валютою у своїх відділеннях, розташованих у прикордонних регіонах Молдови та деяких філіях у Кишиневі, на підставі внутрішнього або закордонного паспорта України. Ліміт щодо обміну гривні – до 3 тис. грн на клієнта на добу.

У Румунії обмін української гривні на румунські леї здійснює Banca Comercială Română: 11 відділень цього банку біля кордону з Україною додатково підкріплені готівкою для допомоги українцям, які перетинають кордон цієї країни.

Громадяни України можуть обміняти гривні на суму до 1000 румунських лей на одну людину (за офіційним курсом майже 6,5 тис.грн), маючи дійсний закордонний паспорт.

У Словаччині обмінювати гривні на євро пропонує Tatra banka – дочірній банк групи Raiffeisen. Добова межа на одну людину становить €250. Під час обміну грошей громадянам України необхідно надати дійсний закордонний паспорт.

Поки що обмін відбувається в Братиславі в головному офісі банку в торговому центрі Tatracentrum, а додаткові місця обміну мають найближчим часом з’явитися в Гуменному і Міхаловцях.

Крім того, у відділеннях Tatra banka українці зможуть відкрити рахунок, на який готівкова гривня буде зараховуватися на платіжну картку відповідно до курсу євро.

В Австрії обміняти готівкову гривню на євро можна у відділеннях Raiffeisen bank і Erste Bank Oesterreich за наявності закордонного паспорта. у Raiffeisen bank одна людина може обміняти до €500 на день, а в Erste Bank Oesterreich – до €300.