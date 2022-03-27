На захід України із зони бойових дій евакуювали вже 89 підприємств – Гетманцев

З початку повномасштабної війни в Україні із зони активних бойових дій на захід країни станом на 27 березня вже евакуювали 89 підприємств.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, 47 підприємств вже відновили роботу на новому місці.

Окрім того, отримано ще 1 120 заявок на евакуацію, з яких 368 передано на транспортування.

Гетманцев нагадав, куди треба подавати заявку на релокацію підприємства та як долучитися до логістики.

Уряд України розробив економічний план на час війни, щоби підтримати економічний фронт країни.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, одним із її аспектів стане безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.