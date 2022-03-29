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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На Львівщину переїжджає компанія, яка щодня виготовляє 300 матраців для переселенців – ОВА

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
На Львівщину переїжджає компанія, яка щодня виготовляє 300 матраців для переселенців – ОВА

Одне з найбільших в Україні підприємств з виготовлення матраців переїжджає з Дніпра у Львівську область. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«У перші тижні вторгнення рф в Україну ця компанія роздавала матраци людям, які ховались від бомбардувань та обстрілів. Згодом тут почали шити соціальні матраци для вимушено переміщених українців», – розповів він.

За словами Козицького, щодня компанія відвантажує для волонтерських організацій до 300 матраців.

Компанія з Дніпра перевозить до нас понад сотню працівників. Також створить близько 200 нових робочих місць, – додав очільник Львівщини.

Після перемоги підприємство планує відновити повноцінну роботу на Київщині та Дніпропетровщині, а також продовжити роботу філії на Львівщині.

«З такими свідомими підприємцями Україна точно процвітатиме», – резюмував Козицький.

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