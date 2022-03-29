Про переїзд на Західну Україну заявили 1164 підприємства, 98 вже переїхали – Свириденко

Міністерство економіки України отримало 1 164 заявки від підприємств, які бажають провести релокацію свого бізнесу на територію Західної України. З них 1 058 заявок вже були опрацьовані, 375 підприємств перебувають у стадії переїзду, а 98 – вже переїхали.

Такі дані навела перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

– Нагадаю, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії. Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей, – зазначила вона.

Щоб скористатися допомогою держави, треба заповнити заявку за посиланням https://docs.google.com/…/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0E…/edit…

Для учасників програми держава здійснює підбір площ для розміщення виробництва, допомагає з переміщенням та розселенням персоналу, а також з підбором працівників у місці дислокації після переїзду.

Додатково держава бере на себе логістичні витрати і надає транспорт. Для цього використовуються потужності Укрзалізниці та Укрпошти, а в окремих випадках залучаються субпідрядники із власними транспортними можливостями.

– Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом, – зазначила міністерка.