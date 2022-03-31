Прем’єр назвав країни, які виділили фінансову допомогу Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 31 березня, розповів про світову підтримку економіки України.

Він уточнив, що Норвегія виділяє €20 млн до бюджету, щоб уряд України розподілив їх на важливі програми, і ще €200 млн – на гуманітарну допомогу.

Крім того, Рада міністрів Польщі прийняла положення, яке передбачає блокування імпорту вугілля з Росії на національному рівні.

Також Польща має намір відмовитись від російської нафти вже цього року.

– Гідна позиція, яку мають наслідувати й інші країни ЄС, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр повідомив про домовленість із Францією щодо підтримки на €300 млн та про грант від Європейського Союзу на €120 млн, які направлять до бюджету.