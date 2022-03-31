У 2021 році заощадження українців скоротилися на 177,4 млрд грн – Держстат

Заощадження українців у 2021 році скоротилися на 177,4 млрд грн у порівнянні із 2020 роком. Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат) на своєму сайті у четвер, 31 березня.

За її даними, доходи населення України за рік зросли на 16,2% – до 4 698,6 млрд грн, витрати – на 22,8%, до 4 876 млрд грн.

Реальний наявний дохід, який може бути використаний на придбання товарів та оплату послуг, минулого року виріс на 4,3% порівняно з попереднім роком.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу склав 86 016 грн, що на 15,2% більше, ніж за попередній рік.

Географічне охоплення доходів та витрат включає усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

У лютому Держстат повідомив, що Україна збільшила експорт на 38,4% (до $68,09 млрд), а імпорт – на 34% (до $72,82 млрд) у 2021 році, порівняно з 2020. У Держстаті уточнили, що сальдо зовнішньої торгівлі товарами було негативним.

Воно становило $4,728 млрд, тоді як у 2020 році цей показник становив $5,144 млрд і теж був негативним.