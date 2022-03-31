Війна завдала шкоди — уповільнила, зменшила і навіть зупинила — 86% українських компаній.

Це випливає з опитування Gradus Research, що проводилось 22 березня на замовлення Київської школи економіки.

Бізнес в Україні намагається врятувати свої підприємства від закриття, задля чого вдається до галузевої трансформації: кожен п’ятий (21%) вже розпочав цей процес, ще 16% вже мають результат, і стільки ж планують долучитися до трансформації.

Підприємців запитали, “яка допомога від уряду потрібна вам сьогодні?“. Найпоширенішою відповіддю стали податкові канікули (37%), коли другу ланку посіла допомога з логістикою (17%).

Дослідження проводилось серед 355 власників та керівників малого, середнього та великого бізнесу України.

В умовах війни 37% бізнесу потребує податкових канікул від уряду – опитування / 3 фотографии

– Ми потребуємо потужної економіки, потужного бізнесу в тилу, щоб сприяти перемозі на фронті. Бізнес має працювати. Якщо власник або підприємець не на фронті, то його фронт — ефективність його бізнесу, забезпечення потреб економіки воєнного часу, створення і підтримка робочих місць, сплата зарплат та податків, виконання замовлень, – сказав президент КШЕ Тимофій Милованов.

На думку засновниці й директорки дослідницької компанії Gradus Research Євгенії Близнюк, українці вміють і хочуть працювати, навіть в умовах війни.

– У цьому “форс-мажорі” люди справи намагаються продовжувати виконувати зобов’язання перед замовниками, хоча половина зазнає падіння кількості клієнтських запитів, – повідомила вона.

За даними дослідження, для бізнесу складні часи позначаються на фонді заробітної плати та закупівлях, але лише 3-5% бізнесу збільшили ці виплати, розцінюючи їх як соціальну допомогу, тоді як 14-19% виконують виплати на довоєнному рівні. Решта або знизили, або взагалі припинили виплати – 39% не виплачують заробітну плату, а 29% зупинили відрахування постачальникам.

Джерело: Gradus

Фото: Pixabay, Gradus