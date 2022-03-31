Як закрити ФОП в Дії

Крок 1. Авторизація
Крок 2. Реєстрація заяви
Перейдіть до розділу Підприємництво на сайті. Далі обрати Змінення даних ФОП і там Закріття ФОП.
Після переходу на строінку клікніть на кнопку Замовити за 2 хвилини.
Перевірте дані.
Підпишіть заяву.
Реєстрація заяви відбувається протягом доби. Ця заява автоматично буде відправлена до реєстратора, а інформацію про закриття буде надіслано до податкової служби.
Розгляд документів
Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОПа з’явиться в кабінеті та буде відправлено на електронну пошту.
Для закриття підприємницької діяльності всі податки ФОП (залежно від системи оподаткування) мають бути сплачені та подана податкову звітність.
Термін та вартість надання послуги
Розгляд документів, поданих для державної реєстрації, здійснюється безкоштовно протягом 24 годин після надходження документів (крім вихідних та святкових днів).