Дайте роботу переселенцю та отримайте 6,5 тис. грн: Шмигаль про нову держпрограму

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запрацювала програма Робота для внутрішніх переселенців. Наразі вже стартував прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн.

Держпрограма передбачає допомогу бізнесу. Підприємства подають заявки, де йдеться, що вони взяли на роботу переселенця. Потім йому нараховується 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця для виплати їм зарплати.

– Сьогодні стартує програма Робота для внутрішніх переселенців. Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. По 6,5 тис. грн ми виплачуватимемо за кожного працівника, – заявив Шмигаль на засіданні уряду.

Програма спрямована на те, щоб внутрішні переселенці отримували по 6,5 тис. грн та могли отримати роботу у тих бізнесах, які готові сьогодні працювати в умовах воєнного стану.

Також Шмигаль додав, що вже реєструвалися 260 тис. переселенців, які претендують на допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину.

На забезпечення ключових потреб армії та економіки Кабмін збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн.

– Все для фронту – все для перемоги – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну, – наголосив прем’єр.