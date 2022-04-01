На єдиному порталі державних послуг Дія знову стали доступні деякі функції для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Так, тепер знову можна внести зміни про ФОП чи закрити ФОП через Дію.

Про це поінформували в Міністерстві цифрової трансформації України.

– Послуги знову доступні на порталі Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці, – наголосили в Мінцифри.

У відомстві нагадали, що фізичні особи-підприємці можуть скористатися вказаними двома послугами за кілька кліків на порталі Дія:

1. Функція внесення змін про ФОП. Йдеться про зміни до інформації про ФОП, яка зберігається в Єдиному державному реєстрі (щодо громадянства, видів економічної діяльності, контактної інформації підприємця).

Як зазначається на порталі Дія, внести зміни до номеру платника податків, до паспортних даних, місця проживання зараз можна лише офлайн.

Загалом процес внесення змін про ФОП займе близько 10 хвилин.

Щоб внести зміни про ФОП, потрібно:

• Мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис).

• Зареєструватися або ж авторизуватися в своєму кабінеті на порталі Дія ( diia.gov.ua) за допомогою цього електронного підпису.

• Заповнити онлайн-форму, після чого заява на внесення змін до даних про ФОП автоматично надійде до реєстратора (за місцем реєстрації чи за місцем проживання, яке вказано в довідці переселенця). Реєстрація змін займе 1 робочий день.

• Якщо зміни вносяться до виду діяльності (КВЕД), автоматично буде сформована заява до податкової.

2. Функція закриття ФОП. Подання заяви займе близько двох хвилин, а реєстрація відбудеться протягом доби (терміни закриття у податковій залежить від виду діяльності).

Щоб закрити ФОП, потрібно:

• Мати електронний підпис та зареєструватися чи авторизуватися з його допомогою у кабінеті громадянина на порталі Дія ( diia.gov.ua).

• Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Вся інформація є в базі, потрібно лише перевірити, чи вона відповідає дійсності, після чого підписати заяву за допомогою електронного підпису.

• Підписана заява автоматично надійде до реєстратора. Інформацію також буде надіслано до податкової служби.

• Статус своєї заяви підприємець зможе перевірити в кабінеті на порталі Дія. Повідомлення про закриття ФОП з’явиться у кабінеті, а також буде відправлено електронною поштою.

У Мінцифри нагадали, що днями стала знову доступною автоматична реєстрація ФОП через Дію. Послугою з моменту її поновлення вже скористалося 1 800 людей.