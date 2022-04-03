Аграрний сектор матиме все необхідне – Кубраков

Міністерство інфраструктури у режимі 24/7 працює над забезпеченням вдалого проведення посівної кампанії в України та перезапуском економіки. Разом з тим важливо вибудовувати гнучку логістичну систему, що дозволить швидко реагувати на зовнішні загрози та адаптуватись до них.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков після наради з Президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, найбільш актуальним питанням на сьогодні є проведення посівної кампанії. Для цього міністерство напрацьовує стабільну вантажну логістику, що дозволить українським аграріям вчасно отримувати добрива, техніку, запчастини до неї та пальне. Також це дасть можливість підприємцям отримувати сировину для роботи та експортувати готову продукцію.

Наразі на державному рівні розглядаються різні варіанти диверсифікації імпорту пального — і проводяться перемовини з найбільшими світовими постачальниками, підписуються відповідні угоди. Аграрний сектор матиме все необхідне в умовах воєнного часу, – говорить міністр.

Паралельно з вирішенням сьогоднішніх питань команда Мінінфраструктури напрацьовує довготривалу модель логістики для України. Враховуючи ряд можливих ризиків, ця модель буде максимально гнучкою та забезпечить обороноздатність економіки нашої країни.

«Це важливо як у розрізі роботи підприємств, так і забезпечення оперативної евакуації населення із небезпечних зон», – зазначив Кубраков.

Також він повідомив, що зараз тривають переговори зі світовими експертами не лише щодо відбудови міст, але й створення конкретних та дієвих інструментів для їх захисту.

Маємо звикати до того, що фактор захисту життя буде проникати у всі сфери нашої діяльності: від побуту — до роботи та подорожей. Лише за таких умов українці зможуть реально розпочати процес відбудови економіки та розбудови власної незалежності. Адже для нашої держави безпека кожного українця — пріоритет. Тому ми і перемагаємо агресора, – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков повідомив про початок процесу лібералізації вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу.