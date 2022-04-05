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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна відновила реекспорт природного газу з підземних сховищ

Олексій Савіцький Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
Газ, постачання газу, ціна на газ

Починаючи з 3 квітня всі запаси газу, що ввозиться на територію України та зберігається у підземних сховищах газу (ПСГ) у режимі Митний склад, можуть бути реекспортовані. Відповідне рішення ухвалило Міненерго.

Водночас газ, котрий був ввезений на територію України до 3 квітня 2022 року, все ще підпадає під заборону на реекспорт, однак може бути розмитнений та реалізований на території нашої держави.

– Ми вітаємо рішення відновити реекспорт природного газу з України. Це свідчить про те, що наша держава та, зокрема, Оператор газосховищ України, і надалі залишатиметься надійним партнером. Відновлення реекспортних операцій – важливий сигнал для наших іноземних замовників послуг, які сьогодні працюють у 27 країнах.

Сподіваємось, що у новому сезоні закачування газу вони розглядатимуть українські газосховища як майданчик для зберігання природного газу, – відзначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

Таким чином українські газові сховища мають стати важливим елементом енергетичної безпеки всього Євросоюзу, зберігаючи стратегічний запас блакитного палива.

– Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту, – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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