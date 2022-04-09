Офіційний курс гривні до долара залишатиметься на рівні 29,25 грн до кінця війни в Україні. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

За його словами, НБУ в перший день війни заморозив курс гривні до долара США на тому рівні, на якому він був напередодні. І наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

– Після нашої перемоги ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь, – пояснив він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, за попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд.

Уряд вже створив та запустив групу, яка займається оцінюванням втрат для економіки внаслідок російської агресії.