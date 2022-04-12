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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Дефіцит держбюджету України зросте до $5-7 млрд на місяць – Мінфін

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Сергей Марченко

Міністерство фінансів України прогнозує, що дефіцит державного бюджету України зросте з $2,7 млрд у березні до $5-7 млрд у квітні та травні.

Такі цифри міністр фінансів Сергій Марченко назвав в інтерв’ю Financial Times.

– Ми перебуваємо у стані сильного стресу, у найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни, – прокоментував міністр ситуацію, що склалася.

Він додав, що оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до $270 млрд, тоді як наприкінці березня це було $120 млрд.

– Понад 7 тис. житлових будинків зруйновано чи пошкоджено. Близько 30% українських підприємств зупинилося, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля, – сказав Марченко.

Він уточнив, що уряд пішов на скорочення видатків держбюджету більш ніж на $6 млрд, проте цього виявилося замало, оскільки доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.

– Ми можемо скоротити деякі витрати, але це не може покрити дефіцит, – пояснив міністр.

Проте Україна продовжить проводити платежі за держборгом, щоб уникнути дефолту або реструктуризації.

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Джерело: Financial Times

Фото: УНІАН

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