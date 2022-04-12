Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев запевнив, що український уряд виконує всі фінансові зобов’язання перед переселенцями, працівниками бюджетної сфери, пенсіонерами.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

– Виплати пенсій, виплати бюджетникам здійснюються навіть на тих територіях, де йдуть бойові дії. Є пріоритетні зобов’язання уряду, і тому ми їх виконуємо, – зазначив Гетманцев.

За його словами, в бюджеті лишилося два великі напрями фінансування – це оборона і соціальні виплати. Основним джерелом наповнення бюджету є податки.

Данило Гетманцев наголосив, що наразі фіксується значне невиконання надходжень з митниці. Проте є джерела допомоги від західних партнерів. За словами голови комітету, ця допомога є істотною.

– Щовівторка Міністерство фінансів розміщує наші військові облігації, і таким чином ми теж збираємо кошти, – сказав народний депутат.

Він запевнив, що наразі жодної катастрофи немає, не дивлячись на те, що зараз відбувається в країні.

Міністерство фінансів України прогнозує, що дефіцит державного бюджету України зросте з $2,7 млрд у березні до $5-7 млрд у квітні та травні.