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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна не зможе використати $13,6 млрд допомоги США для підтримки бюджету – Мінфін

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Сергій Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко стверджує, що Україна не зможе використати для бюджетних потреб $13,6 млрд, виділених Конгресом США для допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від війни.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times.

Марченко привітав допомогу від США, однак зазначив, що Україна “не отримає жодного цента”, тому що вся ця сума буде надана у вигляді прямої допомоги, а не готівкою.

– Це не пряма бюджетна підтримка. Ми не можемо використовувати це для поповнення дефіциту, – наголосив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у березні підписав закон, згідно з яким Україна отримала допомогу у розмірі $13,6 млрд, $6,5 млрд з яких підуть на військову сферу, решта – на гуманітарну та економічну.

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