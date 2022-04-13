Україна отримає $1 млрд допомоги від Міжнародної асоціації розвитку

Президент Світового банку Давід Малпасс заявив, що країни-донори та одержувачі Міжнародної асоціації розвитку (IDA), які є частиною СБ, схвалили виділення Україні $1 млрд у зв’язку із вторгненням Росії в Україну.

– Я радий повідомити сьогодні, що Світовий банк зараз готує операцію майже на $1,5 млрд для України, щоб підтримати продовження основних державних послуг під час війни. Цьому сприяло вчорашнє схвалення підтримки IDA19, – зазначив він.

За словами Малпасса, його “глибоко вразило і жахнуло” російське повномасштабне вторгнення, а також звірства, які російські військові вчинили проти мирного цивільного населення України.

– Напади на людей та об’єкти інфраструктури завдають величезних страждань, загрожують міжнародному миру та безпеці та ставлять під загрозу основні соціальні та економічні потреби людей у ​​всьому світі, – розповів президент СБ.

За його словами, після вторгнення Група Світового банку надала Україні оперативну фінансову підтримку, яка мала допомогти уряду надавати критично важливі послуги населенню, – включаючи заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

Також Група надала через Міжнародну фінансову корпорацію негайний оборотний капітал тим компаніям, які здійснюють постачання Україні.

За словами Малпаса, Світовий банк було створено у 1944 році саме для того, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової.

– Як і тоді, ми будемо готові допомогти Україні з відновленням, коли настане час. Тим часом ми працюємо, щоб допомогти українським біженцям… та спільнотам, які приймають українців… та багатьом мільйонам внутрішньо переміщених осіб в Україні, які втратили свої будинки та засоби для існування, – пояснив президент СБ.

За його словами, Банк також аналізує глобальні наслідки війни в Україні, зокрема – стрибок цін на продукти харчування та енергоносії, і готує екстрені заходи реагування на кризу, які нададуть цілеспрямовану підтримку країнам, що розвиваються.

Зазначимо, що Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association, IDA) – це кредитна організація, яка входить до групи Світового банку та допомагає бідним країнам. Її створили у 1960 році. Вона надає довгострокові кредити (на 30-40 років) з нульовою чи низькою відсотковою ставкою, а також гранти.