Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев запевнив, що жодних передумов для економічного падіння гривні на сьогодні немає.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

– На сьогодні передумов для економічного падіння гривні немає. Будьте спокійними, користуйтеся гривнями, користуйтеся безготівковими розрахунками. Все буде добре, – сказав Гетманцев.

За його словами, уряд забезпечує внутрішніх переселенців виплатами, працівники бюджетної сфери продовжують отримувати заробітні плати. Так само пенсіонери отримують пенсії. Виплачують навіть у регіонах, де йдуть бої.

Данило Гетманцев наголосив, що для українського уряду пріоритетними сферами є оборона і соціальні виплати.

Раніше заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук повідомив, що офіційний курс гривні до долара залишатиметься на рівні 29,25 грн до кінця війни в Україні.