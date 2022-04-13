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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Найбільший у світі нафтотрейдер припинить торгувати російською нафтою – CNN

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Найбільший у світі нафтотрейдер припинить торгувати російською нафтою – CNN

До кінця 2022 року найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group має намір повністю припинити торгувати нафтою з Російської Федерації.

Про це із посиланням на власні джерела повідомив CNN.

– Очікується, що переїзд буде завершено до кінця 2022 року, і компанія не укладатиме жодних нових угод із російською нафтою та нафтопродуктами, – йдеться у повідомленні, опублікованому журналістами у середу, 13 квітня.

Українська влада з початку повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України, закликає міжнародні компанії та Захід припинити закуповувати російську нафту та інші енергоносії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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