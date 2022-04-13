Відсьогодні у Рівненській області з 11.00 до 16.00 дозволили продавати алкоголь.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Таке рішення прийняла Рада оборони області, зважаючи на досвід інших регіонів. Крім того, відновлення роботи цього сектору допоможе наповнювати місцевий та державні бюджети.

Наприклад, торік в області з акцизного податку від реалізації алкогольних напоїв надійшло:

понад 19 млн грн до державного бюджету;

понад 88 млн грн до місцевих бюджетів.

Коваль наголосив, що втрати бюджетів територіальних громад від заборони торгівлі алкогольними напоями (крім пива) становитимуть 48 млн грн.

– Нагадаю, Рівненщина сьогодні виконує тилову роль. Нам важливо наповнювати бюджет всіма законними способами. Економіка повинна працювати на Збройні сили України, – сказав голова ОВА.

А ще Віталій Коваль закликав жителів Рівненщини відповідально ставитися до вживання спиртних напоїв.

Нагадаємо, що у Рівненській області з 16 березня 2022 року відновили продаж пива.

У Києві з 1 квітня скасували заборону на продаж алкоголю. У Волинській області з 17 березня відновили продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.