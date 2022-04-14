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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Інфляція в Україні у 2022 році може перевищити 20%, але залишиться контрольованою – НБУ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
інфляція гроші

За підсумками 2022 року інфляція в Україні може перевищити 20% через наслідки повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Проте вона буде контрольованою, стверджують у Національному банку України у четвер, 14 квітня.

Як уточнюється, подорожчання послуг та товарів буде зумовлене порушенням виробничих процесів та логістичними проблемами через тимчасову окупацію частини українських територій, а також – руйнування транспортної інфраструктури, наслідком чого стане нерівномірний розподіл пропозиції по окремих регіонах.

Також зростанню інфляції сприяють ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, що відбулася напередодні війни та висока вартість енергоносіїв у світі, що чинитиме тиск на вартість палива, товарів та послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

У НБУ повідомляють, що спільно з українським урядом стримуватимуть зростання цін. У тому числі – за допомогою тимчасової фіксації обмінного курсу гривні, зниження податків, фіксації цін на житлово-комунальні послуги та адміністративного регулювання цін на ряд продуктів харчування та палива.

Додатковий стримуючий вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту.

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