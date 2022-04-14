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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Марченко про виплату зарплат і пенсій: Жодних підстав для затримки немає

Юлія Соколова редакторка стрічки
Сергій Марченко

В Україні, попри повномасштабну війну, вчасно та в повному обсязі платитимуть пенсії та зарплати. Підстав для затримки виплат немає.

На цьому наголосив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, попри те, що надходження до держбюджету в квітні будуть менші від запланованого, держава готова забезпечити всі соціальні видатки.

– Ми готові максимально здійснювати всі видатки. В першу чергу – виплату пенсій, заробітних плат. Це захищені видатки, вони будуть здійснені вчасно і в повному обсязі. Тому жодних підстав вважати, що будуть затримки, немає. Ми намагаємося максимально перекрити відсутність або втрату доходів за рахунок інших джерел, – наголосив Марченко.

Міністр пояснив, що державний бюджет України зараз поповнюється за рахунок військових облігацій та допомоги від міжнародних партнерів (у вигляді кредитів та грантів).

Марченко уточнив, що зараз відбуваються переговори з партнерами про допомогу на суму близько $8 млрд.

Очільник Мінфіну також наголосив, що ці міжнародні кошти будуть у першу чергу спрямовані на поточні потреби, а не на відновлення інфраструктури, пошкодженої обстрілами військ РФ.

– Поки що ці кошти будуть спрямовані на фінансування наших поточних потреб. Тому що коли в нас йде війна, ми можемо відновлювати інфраструктуру лише в мінімальному обсязі, щоб можна було проїхати, були електрика, газ, вода. Про інше відновлення поки що мова не йде. Звичайно, після завершення війни будемо говорити саме про це, і вже зараз створюються відповідні фонди, – заявив міністр.

Нещодавно на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського зазначалося, що в першому кварталі держбюджет України виконано на 110%. Але в другому кварталі прогнозується суттєве недовиконання, у зв’язку з чим можливе тимчасове скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.

Станом на 11 квітня прямі втрати економіки України через війну зросли на $12,2 млрд і коливалися в діапазоні від $564 млрд до $600 млрд.

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Фото: УНІАН

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