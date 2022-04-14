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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада офіційно призначила Стрільця міністром довкілля

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Руслан Стрілець

У четвер, 14 квітня, Верховна Рада призначила Руслана Стрільця міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. До цього він обіймав посаду виконувача обов’язків голови цього ж міністерства.

Офіційний документ про призначення на своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Ради Ярослав Железняк.

– Рада призначила міністра захисту довкілля та природних ресурсів України – Руслана Стрільця. До цього він був в.о. міністра, заступника міністра з питань цифрових трансформацій, – повідомив він.

За призначення Стрільця проголосували 285 депутатів.

Руслан Стрілець був в.о. голови Мінекології з 3 листопада 2021 року. До нього міністром був Роман Абрамовський.

Нагадаємо, Стрілець був заступником Абрамовського з цифрових трансформацій. Раніше – очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА за часів губернаторства Валентина Резніченка.

У 2019 році у Києві відповідав за управління відходами у тоді ще спільному Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища.

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