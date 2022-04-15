Масштабувати виробництво: у Федерації роботодавців назвали амбітну мету релокації

Глобальна мета програми з релокації підприємств із зони бойових дій – не лише зберегти промисловий потенціал, а зробити так, щоб з часом вони працювали як на новому місці, так і відновили виробництво на старому місці. Про це в коментарі Фактам ICTV розповів генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

– Урядову програму щодо релокації підприємств із зони бойових дій ми вважаємо однією із найбільш успішних для збереження промислового потенціалу. Більше 1,5 тис. підприємств на сьогодні зареєструвалися у відповідній електронній формі, близько 300 вже переїхали і майже 120 вже почали працювати, – уточнив він.

За його словами, модерує програму Мінекономіки, Укрзалізниця та Укрпошта безкоштовно перевозять обладнання та сировину, а місцева влада допомагає знайти відповідні приміщення, а також допомагає з розселенням робітників.

– Кожен проєкт переміщення є дуже унікальним, оскільки деякі підприємства справді евакуюються безпосередньо із зони бойових дій. Фактично під обстрілами вивозять обладнання. Таких прикладів уже досить багато. Це своєрідний трудовий подвиг наших людей, – наголосив Іллічов.

Він розповів, що підприємства дуже різноманітні – і щодо масштабів, і щодо спеціалізації.

– Наша мета у цій програмі. Перше – зберегти промисловий потенціал, врятувати трудові кадри, перенести виробництво, почати працювати, підтримувати економічний фронт. Але ми як Федерація роботодавців ставимо і більш глобальну мету – не лише перемістити компанії, а зробити так, щоб з часом ці підприємства працювали як на новому місці, так і відновили виробництво на старих локаціях, – пояснив гендиректор Федерації роботодавців.

Таким чином, як зазначив Іллічов, планується масштабувати всі виробництва – така амбітна ціль на сьогодні.