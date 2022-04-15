Вже засіяно 22% нив: аграрії Донеччини продовжують посівну

На Донеччині, незважаючи на активні бойові дії, триває проведення посівної кампанії. Наразі аграріям вдалось засіяти 22% нив на вільних від окупантів територіях.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Наші аграрії дбають про продовольчу безпеку області та України в цілому. Саме зараз триває сівба ранніх зернових та зернобобових культур – вже засіяно 22% нив на вільній території, – говорить він.

Разом з тим під урожай 2022 року вже проведено догляд та підживлення мінеральними добривами посівів озимих зернових культур та озимого ріпаку.

– Всього на цей озимий сезон на Донеччині було засіяно 394,9 тис. га культур, із них близько 200 тис. – на територіях, не охоплених бойовими діями станом на 14 квітня, – зазначив Кириленко та додав, що більшість озимини наразі перебуває у доброму стані.

За його словами, вже зараз аграрії займаються підготовкою ґрунту для сівби просапних культур, як-от соняшник і кукурудза.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що для успішного проведення посівної кампанії держава активувала додаткові механізми кредитування аграріїв. Це дозволяє їм закупити необхідне обладнання, паливо та інші ресурси.