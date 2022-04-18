Філіп Морріс тимчасово ввозитиме в Україну тютюнові вироби в упаковці країн ЄС

У зв’язку з тим, що через воєнні дії виробничий центр Філіп Морріс у Харківській області тимчасово припинив роботу, тютюнова компанія ввозитиме в Україну свою продукцію в пакуванні європейських країн, повідомляє пресслужба Філіп Морріс.

– Ланцюги постачання були порушені. 15 березня Верховна Рада дозволила тимчасовий імпорт та продаж сигарет, маркованих згідно з вимогами ЄС. Відповідно до цього рішення, компанії Філіп Морріс в Україні будуть тимчасово імпортувати тютюнові вироби в пакуванні країн Європейського Союзу, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляють у компанії, вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну та дату виробництва.

– Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників. Ми прагнемо забезпечити уряд необхідними податковими надходженнями від імпорту продукції, з якої сплачуватимуться відповідні податки та мита, – приводить пресслужба слова генерального директора Філіп Морріс в Україні Максима Барабаша.

Згідно з повідомленням, з початку війни в Україні компанії Філіп Морріс сплатили понад 2,4 млрд грн акцизного податку.

– Ми продовжуємо забезпечувати роботою понад 1 500 українців, а також надаємо їм та членам їхніх родин допомогу з екстреним розселенням та транспортуванням. Philip Morris International спрямувала $10 млн на гуманітарну допомогу. Наші колеги та друзі з 80 країн світу зібрали понад $550 тис. на допомогу українцям, які постраждали від військового вторгнення Росії, – додає Максим Барабаш.

Philip Morris International – американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу. PMI почала працювати в Україні у 1994 році. У 2021 році на український ринок припадало близько 2% загального обсягу відвантажень сигарет і тютюнових виробів для електричного нагрівання і менше 2% від загального чистого доходу PMI.