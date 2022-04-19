Понеділок, 25 квітня, після Великодня буде робочим для українських банків та системи електронних платежів (СЕП).

Це пов’язано з тим, що під час воєнного стану вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю, пояснили у Нацбанку України.

Тобто святковий день Великодня, який припадає на неділю, 24 квітня, не переноситься на понеділок, відповідно 25 квітня – це звичайний робочий день для для банківської системи.

Усі міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із суботи до понеділка включно датою банківського дня 25 квітня 2022 року.

Незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв – майже цілодобово та без вихідних, запевняють в НБУ.