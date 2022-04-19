Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 55 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>367 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як працюватимуть банки у понеділок після Великодня – 25 квітня

Валентина Летяк редакторка стрічки
банк

Понеділок, 25 квітня, після Великодня буде робочим для українських банків та системи електронних платежів (СЕП).

Це пов’язано з тим, що під час воєнного стану вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю, пояснили у Нацбанку України.

Тобто святковий день Великодня, який припадає на неділю, 24 квітня, не переноситься на понеділок, відповідно 25 квітня – це звичайний робочий день для для банківської системи.

Усі міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із суботи до понеділка включно датою банківського дня 25 квітня 2022 року.

Незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв – майже цілодобово та без вихідних, запевняють в НБУ.

Читайте
На Великдень комендантську годину не скасовують, окупанти готують провокації - Денисенко

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка