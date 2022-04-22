Президент Володимир Зеленський запропонував запровадити спеціальний податок на війну, насамперед для країни-агресора Росії.

Про це президент заявив під час конференції на підтримку України, організованої групою Світового банку та урядом.

– Пропоную запровадити спеціальний “податок за війну” – Росія має платити за те, що порушила глобальну стабільність, – заявив президент.

Володимир Зеленський вважає, що податок має бути введений на всі торгові операції російських компаній та держави РФ, а також на всі фінансові операції, які поки що не заблоковані.

Кошти, одержані з податків, мають бути спрямовані на відновлення України. Володимир Зеленський додав, що спецподаток має бути запроваджено і в майбутньому для будь-якого агресора.

– Тоді кошти від цього податку має отримати жертва розв’язаної війни, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України закликав негайно підтримати Україну, щоб Росія мала розуміння неможливості досягнення своїх цілей. Він додав, що сьогодні необхідно виключити Росію з міжнародних фінансових інститутів.

– Кожна країна має приготуватися до повного розриву відносин із Росією. Якщо Росія буде ізольована повністю, вона уникатиме війни, – сказав президент Зеленський.

Глава української держави зазначив, що заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації втрат країн, що постраждали від війни, та відновлення України.

Президент закликав учасників конференції провести наступне засідання в Україні, назвавши із можливих міст Харків.