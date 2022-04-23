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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У роботі Приватбанку знову можливі тимчасові затримки

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
приватбанк банкомат

Сьогодні, 23 квітня, з 18.00 до 19.00 клієнти Приватбанку знову можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови. Зазначається, що така технічна пауза необхідна для найшвидшого відновлення стабільної роботи.

– 23 квітня з 18.00 до 19.00 наші клієнти можуть знову зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі Приват24, сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Така технічна пауза необхідна для найшвидшого відновлення стабільної роботи, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вдень 23 квітня у Приватбанку на каналах зв’язку стався збій. До слова, якщо вам потрібно зняти готівку, а у роботі банку виник збій, це можна зробити за допомогою інших сервісів.

Зокрема, українці можуть зняти гроші із банківської картки у відділеннях Нової пошти. Як зняти готівку у відділеннях Нової пошти – читайте у нашому матеріалі.

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Фото: Depositphotos

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