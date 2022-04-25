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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна зможе продавати електроенергію на європейському ринку

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Електроенергія

Вироблена в Україні електроенергія зможе реалізовуватися на європейському ринку.

Про це у Facebook повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, Україна приєдналась до європейської енергомережі передачі електроенергії, ставши членом ENTSO-E. Ця мережа об’єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту.

– Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами. Віцепрем‘єр-міністр – міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої ними електроенергії, – розповів Марченко.

16 березня європейська мережа ENTSO-E розпочала пробну синхронізацію континентальної енергосистеми Європи з системами України та Молдови.

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Фото: Depositphotos

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