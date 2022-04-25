Після початку повномасштабної війни в Україні багато фізичних осіб-підприємців були змушені поїхати зі своєї домівки до більш безпечних міст та сіл.

Що робити внутрішньо переміщеним ФОП, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, або ФОП не встиг перереєструватись у новому районі, але вже потрібно платити податки та подавати декларацію за перший квартал 2022 року – пояснив аудитор Juscutum Микола Клименко.

За його словами, такі фізичні особи-підприємці мають звернутися до державного реєстратора із заявою про держреєстрацію за новим тимчасовим місцем проживання на підконтрольній території України (водночас держреєстратори не повинні вимагати документи на нього).

– І також подати заяву про спрощену систему оподаткування (якщо вона застосовувалась). Після реєстрації за новим місцем, в електронному кабінеті ДПС отримати нові реквізити для сплати податків і здійснити їхню оплату. Зараз працює сервіс з реєстрації у мобільному додатку Дія, – зазначив він.

Перереєстрацію потрібно зафіксувати якомога швидше, оскільки під час перерахування доходу таким ФОП (з реєстрацією на окупованих територіях), платник винен утримувати 18% ПДФО як зі звичайних фізичних осіб.

Термін подання декларації ФОП 3 групи — до 10 травня 2022 року, а термін сплати — до 19 травня 2022 року. Цього часу достатньо для здійснення перереєстрації.

Якщо ФОП не встигнуть це зробити, тоді можна скористатися преференціями Податкового кодексу: не подавати звітність і не сплачувати податки до моменту отримання нових реквізитів. За таку затримку штрафи та пені не нараховуються.

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Джерело: Ain