У Івано-Франківську порівняно з лютим вартість квартир зросла на 20-30%. Є власники, що ціни на оренду підняли у 2-3 рази, але таких одиниці. Частина прикарпатців віддають житло в обмін на сплату комунальних послуг. Утім, попит на оренду зберігається.

Від безвиході люди натрапляють на шахраїв та знаходять житло за космічними цінами. Перша порада від ріелторів – не поспішати та ніколи одразу не перераховувати грошову заставу. Навіть якщо ви хочете, аби за вами збереглася оренда того або іншого житла, оплатіть мінімальний внесок.

– Якщо ви не знаєте, що це за людина, давати завдаток в жодному випадку не можна. Якщо це садиба чи готель, зараз у всіх є сайти. Це треба робити через офіційні контакти, а не через невідомих осіб. Обов’язково просіть відео та фото житла та довколишньої території. І дуже важливо під час телефонної розмови, щоб вам вказали орієнтир: це може бути інформація про школу, якийсь магазин, район тощо. І просіть, нехай вам скидають локацію цього місця. Усе перевірте самі і лише тоді продовжуйте розмову, – каже керівник агентства нерухомості Оксана Атаманюк.

Звичайна практика – орендар платить за перший та останній місяці проживання. Та додатково в середньому 50% від вартості оренди оплачують за послуги ріелтору. Спочатку в місті діяли волонтерські групи, житло шукали безкоштовно, але нині це рідкість.

– Оренда оформляється письмовим договором, є поняття гарантійної суми для власника. Особливо коли люди заїжджають на місяць. Звісно, завжди можна обговорювати розмір цієї гарантійної суми – це розмір місячної оплати. Наприклад, оренда житла коштує 10 тис. грн, і 10 тис. грн треба оплатити в якості гарантійної суми. Не завжди люди мають такі гроші. Все індивідуально. Однак це стала практика, – пояснює ріелтор.

Найважче знайти квартири для власників собак. Якщо навіть орендодавці погоджуються надавати квартири, скарги можуть надходити від сусідів.

– Це не можна приховувати – про те, що в домі житимуть домашні тварини, треба говорити одразу. В іншому випадку власники мають право виселити. Усе це прописується в договорі, інколи власники тварин дають трохи більшу гарантійну суму, і їм дозволяють поселяти своїх тваринок. Бо повірте, є негативний досвід і у власників житла.

Зараз на ринку оренди нерухомості з’явилося багато будинків у приміських зонах, на території дачних масивів та в районах. Ціни набагато нижчі, аніж в обласному центрі, і для власників тварин це ідеальний варіант. Щоправда, таке житло може бути без належних комунікацій, всередині відсутні вода та санвузол.

Краще кілька днів чи навіть тиждень пожити у спеціальних центрах для поселення ТПО і мати час підшукати житло за оптимальною ціною.

Related video

– Одні виїжджають, інші заїжджають. Люди створюють самі чати. Вже комунікують між собою. Це теж спрощує дещо процес пошуку. Важко, але реально і можливо, – запевняє Оксана Атаманюк.

Проживання з тваринами, гарантійна сума і відсутність житла – головні проблеми на ринку оренди житла Івано-Франківська та інших міст на Заході України. Реанімація ринку нерухомості – а це дозвіл на купівлю-продаж квартир на територіях, де не ведуться бойові дії, – частково знімуть проблему оренди житла. У Мінюсті розглядають варіант поетапного відкриття роботи реєстру прав на нерухоме майно.