Онлайн-магазин Укрпошти закрився практично відразу після запуску. Відкриття цього магазину було заплановано на ранок 1 травня, але збій стався через кілька годин.

За словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, головною причиною збою є російські кібератаки в Україні, які вже досягли свого максимуму. Відновити роботу сервісу так і не вдалося.