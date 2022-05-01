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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Онлайн-магазин Укрпошти закрився через хакерські атаки РФ

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Онлайн-магазин Укрпошти закрився через хакерські атаки РФ

Онлайн-магазин Укрпошти закрився практично відразу після запуску. Відкриття цього магазину було заплановано на ранок 1 травня, але збій стався через кілька годин.

За словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, головною причиною збою є російські кібератаки в Україні, які вже досягли свого максимуму. Відновити роботу сервісу так і не вдалося.

– Шановні клієнти! Щоб не видавати рішення, які на 100% не працюють, я вирішив закрити інтернет-магазин на сьогодні. Всі 5 000 замовлень, як я писав раніше, будуть виставлені на продаж пізніше. На яких майданчиках – ми теж повідомимо окремо. Те ж саме стосується мерча, – повідомив Смілянський.

Він вибачився перед клієнтами Укрпошти за незручності та невиправдані очікування. Смілянський додав, що разом з партнерами візьме паузу в кілька днів, щоб запропонувати зовсім нову схему продажу.

Зазначимо, що в онлайн-магазині Укрпошти планували реалізувати частину воєнних марок з кораблем, а також брендовану сувенірну продукцію із зображенням популярної марки – футболки, світшоти та магнітики.

онлайн-магазин Укрпошти

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