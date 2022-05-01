Онлайн-магазин Укрпошти закрився практично відразу після запуску. Відкриття цього магазину було заплановано на ранок 1 травня, але збій стався через кілька годин.
За словами голови Укрпошти Ігоря Смілянського, головною причиною збою є російські кібератаки в Україні, які вже досягли свого максимуму. Відновити роботу сервісу так і не вдалося.
– Шановні клієнти! Щоб не видавати рішення, які на 100% не працюють, я вирішив закрити інтернет-магазин на сьогодні. Всі 5 000 замовлень, як я писав раніше, будуть виставлені на продаж пізніше. На яких майданчиках – ми теж повідомимо окремо. Те ж саме стосується мерча, – повідомив Смілянський.
Він вибачився перед клієнтами Укрпошти за незручності та невиправдані очікування. Смілянський додав, що разом з партнерами візьме паузу в кілька днів, щоб запропонувати зовсім нову схему продажу.
Зазначимо, що в онлайн-магазині Укрпошти планували реалізувати частину воєнних марок з кораблем, а також брендовану сувенірну продукцію із зображенням популярної марки – футболки, світшоти та магнітики.