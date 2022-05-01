Війна, розв’язана Російською Федерацією в Україні, а також погрози та газовий шантаж, до яких вдався Кремль у ситуації з Польщею та Болгарією та незаконною вимогою платити за євровими контрактами в рублях, серйозно вплинули на світову економіку, пише Washington Post.

Зазначається, що Алжир тривалий час був гравцем із середніми ставками у світовій грі з експорту нафти та газу. Однак поведінка Росії та енергетична криза в Європі відкрили перед північноафриканською країною можливість підняти ставки. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі прилетів до Алжиру лише кілька тижнів тому, щоб підписати угоду про збільшення імпорту природного газу з Алжиру на 40% по трубопроводу, який мало використовується раніше та проходить дном Середземного моря.

Інші експортери нафти та газу, які раніше не були у центрі глобального енергетичного діалогу, такі як Ангола, Нігерія та Республіка Конго, також стають потенційними гравцями для майбутнього Європи.

А європейські країни, які поспішають звільнитися від російського газу, звертаються до надійніших, але дорогих постачальників зрідженого природного газу, таких як Катар та США.

У виданні зазначають, що такі кроки є частиною спроби Європи відреагувати на енергетичну кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну.

Крім іншого, президент РФ Володимир Путін нещодавно повівся агресивно по відношенню до клієнтів із Заходу, припинивши постачання природного газу до Болгарії та Польщі.

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Інші великі споживачі російського газу, включаючи Німеччину та Італію, намагалися переконати своїх громадян у тому, що вони шукають обхідні шляхи на випадок, якщо Путін розширить відключення, як він погрожував.

Але майже за будь-якого сценарію наступні 18 місяців стануть болючим часом для Європи, оскільки наслідки високих цін поширюються по всьому світу, а уряди щосили намагаються забезпечити електроенергією свої заводи, опалювати свої будинки та підтримувати роботу своїх електростанцій.

У виданні вважають, що в найближчому майбутньому не буде достатньої кількості альтернатив, які допоможуть уникнути серйозних економічних проблем цієї зими, якщо Росія припинить постачання. Як підтвердження наводяться дані, які озвучив центральний банк Німеччини, який попередив, що економіка країни може скоротитися на 2 відсотки, якщо війна продовжиться.

– Розігрується дуже небезпечна гра, – сказав Едвард Чоу, спеціаліст з енергетичної безпеки з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, який раніше пропрацював у галузі кілька десятиліть. – Я не знаю, чим це може закінчитися. Таке відчуття, що це закінчиться дуже погано як для Західної Європи, так і Росії.

Він зазначив, що природного газу у світі не так уже й багато, і ніхто, за його словами, не зможе швидко виробляти більше зрідженого природного газу, “хоч би які фантазії мали уряд”.

Ця раптова глобальна розбудова енергетичних ринків викликана різким розворотом Росії. Так, історик енергетики та віце-голова S&P Глобал Даніель Ергін зазначив, що Путін десятиліттями намагався використати щедрі запаси нафти та газу своєї країни для її інтеграції у світову економіку.

Тепер же, як пише видання, газовий ринок Європи “перетворився на ковдру”.

Італія може звернутися до Алжиру, Болгарія може звернутися до Греції, а Польща може повернутись до давно запланованого розширення терміналу для зрідженого природного газу або імпорту з трубопроводу з Норвегії.

– Це драматично несподівана розбудова світової енергії. Два місяці тому європейці й уявити не могли, що зачинять двері для російських енергоресурсів, а зараз питання лише в тому, скільки часу це займе. І це відбувається швидше, ніж можна було уявити лише два місяці тому. Путін за вісім тижнів війни зруйнував те, що будував 22 роки: інтеграцію Росії у світову економіку, – сказав Ергін.

Німеччина, економічний двигун Європи, особливо не готова до цього моменту, адже до повномасштабного вторгнення армії Путіна в Україну понад половину постачання природного газу припадало на Росію.

Незважаючи на суттєве скорочення показників імпорту в РФ, Німеччина не має хороших можливостей для того, щоб найближчим часом повністю відмовитися від російського газу.

Зазначається, що в країні відсутня інфраструктура для імпорту зрідженого газу, а через агресивну антиядерну позицію в Німеччині залишилося всього три працюючі реактори; решту 14 було закрито після цунамі, що обрушився на ядерний комплекс Фукусіма в Японії в 2011 році.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що очікує, що його країна скотиться у рецесію без російського газу. Проте його країні вдалося скоротити частку Росії в імпорті сирої нафти з 35 до 12 відсотків.

У Берліні очікують, що якщо постачання природного газу різко скоротяться, наступним кроком може стати нормування: спочатку газ піде до лікарень та домогосподарств, внаслідок чого підприємства ризикують втратити електроенергію. Чиновники та аналітики попереджають, що наслідки можуть бути глибшими, ніж прогнозував центральний банк Німеччини раніше цього року, оскільки заводи закриваються, сотні тисяч людей втрачають роботу, а інфляція стрімко зростає.

Замість того, щоб купувати нафту та природний газ у Росії, де витрати на видобуток дуже низькі, а транспортування трубопроводом дешеве, Європа має найближчим часом звернутися до дорожчих альтернатив, таких як Сполучені Штати, які ще сім років тому взагалі не мали потужностей для експорту газу

Тепер європейські компанії мають додати 1,50 долара за тисячу кубічних футів – від 30 до 50 відсотків від вартості самого газу – щоб отримати танкер зі зрідженим природним газом, який має вирушити з Мексиканської затоки до Європи. Потім порожній корабель повинен здійснити зворотний рейс, а це 24 дні у дорозі.

Європейські країни роблять все можливе, щоб диверсифікувати свої постачання, але виробники енергії не встигають за ними. Проект швидкого оздоровлення, що забезпечує нові поставки природного газу, зазвичай займає щонайменше 2-4 роки.

У той же час інвестори можуть з обережністю ставитися до великих довгострокових проектів з видобутку природного газу, оскільки незабаром уряди та підприємства шукатимуть екологічніших видів енергії.

Тим часом відновлювана енергія – переважно сонячна та вітрова – отримала поштовх від нинішньої кризи.

– Це прискорить європейський перехід на відновлювані джерела енергії та інші джерела газу на гідроциклах, – зазначив політичний аналітик та голова консалтингової та консультаційної фірми з політичних ризиків Eurasia Group Кліфф Купчан.

Водночас перехід на відновлювану енергію ускладнений проблемами ланцюжка постачання та екологічними спорами.

Ціни на відновлювану енергію у всьому світі, після приблизно двох десятиліть зниження, за останній рік різко зросли, і в Європі мало місця, щоб швидко додати легіони нових споживачів відновлюваної енергії.

– Проблема в тому, що постачання не залишилося. Є кілька нових контрактів на відновлювані джерела енергії, які можуть бути підписані та готові до запуску до 2024 року, – розповів віце-президент компанії LevelTen Energy у Європі Флеммінг Соренсон.

Як приклад він навів Іспанію, яка стоїть на шляху швидкого переходу до альтернативних видів енергії і де очікують на розгортання понад 70 гігават сонячної енергії. За його словами, процес створення та запуску всього цього рухається дуже повільно – дозволи було схвалено лише для 20% сонячних установок.

Міністр, який відповідає за енергетичний перехід Італії, Роберто Чинголані, сказав в інтерв’ю, що Італія прагнула укласти угоди з низкою африканських країн і тепер сподівається стати енергетично незалежною від Росії до весни 2024 року.

– Це справжня зміна, переміщення центральної маси системи на південь. Я думаю, що вся Європа усвідомила, що залежність переважно від однієї країни, одного постачальника – не дуже розумна точка зору, – сказав Чинголані.

На його думку, Італія перебуває в кращому становищі, ніж інші країни Європейського союзу, щоб впоратися з переходом, тому що вона вже має два трубопроводи в Африку і ще один, що йде на схід у бік Азербайджану.

Але він зазначив, що для реалізації плану дій у надзвичайних ситуаціях буде потрібен деякий час, і що в короткостроковій перспективі країна буде вразлива, якщо Росія раптово припинить постачання.

За такого сценарію італійських споживачів можуть попросити скоротити використання кондиціонерів. І компанії можуть зіткнутися із запрограмованими перебоями в енергопостачанні.

У виданні наголошують, що Європа має будувати більше сховищ для газу, оскільки минулого року через скорочення постачання з Росії європейцям було важко пережити зиму.

У записці для інвесторів від RBC Capital Markets відзначають, що найбільше без імпорту з РФ постраждають Німеччина, де зараз сховища заповнені лише на 33,5%, Італія – 35% та Угорщина – 19,4%.

До чого це все приведе, залежить від Кремля, вважають експерти. Не можна забувати, що РФ сильно залежить від газових та нафтових доходів, і вона завдасть собі економічної шкоди, позбавивши найбільші економіки Європи доступу до природного газу. У той же час, її європейські клієнти вже пообіцяли повністю відмовитися від російського імпорту до 2027 року. Здатність Росії використовувати свою владу над потоками енергії як економічну зброю проти Європи лише зменшуватиметься. Деякі аналітики припускають, що це може підштовхнути Росію до використання цієї зброї зараз, поки вона має важелі впливу.