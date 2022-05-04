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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Перехід обліку газу із кубометрів на енергоодиниці відкладено через війну

Валентина Летяк редакторка стрічки
Поставки газу

Україна мала з 1 травня 2022 року перейти на європейські стандарти обліку природного газу – замість кубометрів енергетичні одиниці (кВт-година), однак через війну ці зміни відкладено, повідомили в НАК Нафтогаз.

– Відповідно до наказу Міністерства енергетики від 30 квітня 2022 року №169 у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні та відповідно до закону Про ринок природного газу, газопостачальна компанія Нафтогаз України відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках, – йдеться у заяві.

Тобто до кінця війни облік та розрахунки за споживання природного газу та надання послуг з його транспортування здійснюватимуться в кубометрах, як і було до цього.

Верховна Рада 2 листопада 2021 року голосами 250 нардепів ухвалила закон, який регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу в Україні.

Згідно з документом, опалювальний сезон 2021-2022 років мав бути останнім, коли українці сплачували за газ за метричними показниками.

Облік природного газу в енергетичних одиницях забезпечить більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшить складання енергетичного балансу підприємств.

Чинна система розрахунку газу не враховує теплотворення, тобто споживач не знає, яку кількість тепла отримує з одного кубометра газу.

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Джерело: Нафтогаз

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Фото: Depositphotos

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