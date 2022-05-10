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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українцям дозволили платити аліменти закордон

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Українцям дозволили платити аліменти закордон

Національний банк України тимчасово заборонив за допомогою карток купувати за кордоном цінні папери, акції, облігації та оплачувати брокерські послуги за цими операціями.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Ці зміни повинні обмежити непродуктивний відтік капіталу та захистити міжнародні резерви України.

При цьому зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для оплати будь-яких інших товарів, робіт та послуг.

Також НБУ дозволив здійснювати перекази закордон із метою виплати аліментів.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд). Інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

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Ще у березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що допомогу найбільш вразливим категоріям населення продовжать виплачувати автоматично, без звернення до органів соціального захисту.

Йдеться про: малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів, дітей із тяжкими захворюваннями, внутрішньо переміщених осіб.

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Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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