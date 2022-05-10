Національний банк України тимчасово заборонив за допомогою карток купувати за кордоном цінні папери, акції, облігації та оплачувати брокерські послуги за цими операціями.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Ці зміни повинні обмежити непродуктивний відтік капіталу та захистити міжнародні резерви України.

При цьому зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для оплати будь-яких інших товарів, робіт та послуг.

Також НБУ дозволив здійснювати перекази закордон із метою виплати аліментів.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд). Інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Зараз дивляться

Ще у березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що допомогу найбільш вразливим категоріям населення продовжать виплачувати автоматично, без звернення до органів соціального захисту.

Йдеться про: малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів, дітей із тяжкими захворюваннями, внутрішньо переміщених осіб.