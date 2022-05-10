Послуга на порталі Дія – Компенсація працює вже тиждень. У такий спосіб власники українського бізнесу можуть отримати державну компенсацію за офіційне працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За даними Мінцифри, у користувачів цієї послуги з’явилося чимало запитань, як отримати компенсацію в Дії і що для цього необхідно.

Кому можна подати заяву?

Заяву на отримання компенсації подають виключно роботодавці. Це необхідно зробити після працевлаштування ВПО, але є умова – заробітна плата має бути не нижчою за мінімальну (від 6 500 грн).

Також роботодавці повинні:

перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

не бути неприбутковою організацією;

подати податкову звітність за 4 квартал 2021 року (або ж весь 2021 рік).

Протягом якого часу держава виплачуватиме компенсацію?

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Згідно з програмою, загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати два місяці з дня працевлаштування ВПО.

Чи потрібно повторно подавати заяву на отримання компенсації за другий місяць?

Так, потрібно.

Ця послуга пов’язана з єПідтримкою?

Ні. Послуга єПідтримка-6500 була створена для одноразової підтримки підприємців та найманих працівників з областей, де велися бойові дії.

Натомість послуга з компенсації працевлаштування ВПО призначена для компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу, яка є внутрішньо переміщеною внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.