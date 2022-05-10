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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як отримати через Дію 6,5 тис. грн компенсації за працевлаштування ВПО

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Як отримати через Дію 6,5 тис. грн компенсації за працевлаштування ВПО

Послуга на порталі Дія – Компенсація працює вже тиждень. У такий спосіб власники українського бізнесу можуть отримати державну компенсацію за офіційне працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За даними Мінцифри, у користувачів цієї послуги з’явилося чимало запитань, як отримати компенсацію в Дії і що для цього необхідно.

Кому можна подати заяву?

Заяву на отримання компенсації подають виключно роботодавці. Це необхідно зробити після працевлаштування ВПО, але є умова – заробітна плата має бути не нижчою за мінімальну (від 6 500 грн).

Також роботодавці повинні:

  • перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • не бути неприбутковою організацією;
  • подати податкову звітність за 4 квартал 2021 року (або ж весь 2021 рік).

Протягом якого часу держава виплачуватиме компенсацію?

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Згідно з програмою, загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати два місяці з дня працевлаштування ВПО.

Чи потрібно повторно подавати заяву на отримання компенсації за другий місяць?

Так, потрібно.

Ця послуга пов’язана з єПідтримкою?

Ні. Послуга єПідтримка-6500 була створена для одноразової підтримки підприємців та найманих працівників з областей, де велися бойові дії.

Натомість послуга з компенсації працевлаштування ВПО призначена для компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу, яка є внутрішньо переміщеною внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Depositphotos

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