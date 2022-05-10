Європейський Союз схвалив виділення макрофінансової допомоги Україні на суму 600 млн євро.

Про це пише американське видання Bloomberg.

ЄС схвалив виділення 600 млн євро (634 млн доларів) як допомогу Україні, оскільки Євросоюз розглядає можливість випуску спільного боргу для фінансування довгострокової реконструкції країни, яка може зрештою коштувати сотні мільярдів євро.

Згідно з новим прогнозом, економіка України цього року скоротиться майже на третину. Причиною цього є затягування війни.б

За словами одного з чиновників, процес виділення траншу Європейська комісія завершить у середу, а гроші можуть бути перераховані найближчими днями.

Нагадаємо, що на початку березня Євросоюз підписав меморандум про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Гроші мають надійти двома траншами протягом 12 місяців.

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