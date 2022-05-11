Стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі

Букмекерська компанія PariMatch продовжує відкрито працювати в Білорусі та Росії. Про це повідомляє UA Report. Автори матеріалу показали відео зі столиці Білорусі, де банери букмекера майорять на найдорожчих майданчиках Мінська.

Також PariMatch спонсорує спортивні клуби у Республіці Білорусь, з території якої запускають ракети, повідомляють в матеріалі.

– Є така компанія PariMatch, яка де-факто працює в Білорусі та воює проти нас. Працює досі в Україні, – каже у коментарі політолог Тарас Загородній.

Ведуча телемарафону коментуючи слова фахівця додала:

– Саме ця компанія про яку ви говорите – недавно отримала ліцензію під час війни…

У Росії, як повідомляє UA Report, компанія фіктивно відкликала франшизу. Хоча насправді тільки змінила назву та продовжує заробляти там кошти, сплачувати податки з яких потім армія окупантів створює ракети для вбивств українців.

Зараз дивляться

Факти про продовження роботи в Росії журналісти наводять у матеріалі. Зокрема – зміна назви баскетбольного клубу посеред сезону з Парма-ПаріМатч у Парма-ПаріБет.

– На жаль, на російському ринку досі існують деякі українські компанії та у лікеро-горілчаному бізнесі. І в рітейлі наші присутні. І навіть в ігровому бізнесі. Український PariMatch перебрендувався і залишається у Росії. А у Білорусі навіть під своїм брендом досі працює. І тут українській владі варто було б трохи включитися, щоб ми були повністю послідовними. Щоб принаймні український бізнес сьогодні не почував себе комфортно, продовжуючи функціонувати в Росії, сплачуючи там податки, – коментує у телемарафоні ситуацію політолог Олег Саакян.

Автори закликають українську владу та регулятора азартного ринку реагувати на факти торгівлі в країні агресорі. А українців бойкотувати роботу компаній, які намагаються усидіти на двох (а іноді трьох) стільцях.