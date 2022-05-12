Збій у роботі Приват24: роботу додатку відновлено

У додатку Приват24 стався збій. Клієнти Приватбанку 12 травня скаржилися, що не можуть авторизуватись.

Оновлено о 14.45. Станом на цю хвилину роботу сервісу відновлено.

14.36. У пресслужбі фінустанови заявили, що працюють над усуненням проблеми.

– Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся – наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо! – йдеться у повідомленні.

Коли сервіс знову запрацює, у Приватбанку не уточнюють.

Востаннє проблеми з доступом до сервісів Приватбанку спостерігалися 23 квітня.

Зараз дивляться

Тоді тимчасові затримки в роботі Приват24, сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали пояснили технічною паузою, яка необхідна для найшвидшого відновлення стабільної роботи.