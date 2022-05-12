Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Збій у роботі Приват24: роботу додатку відновлено

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ПриватБанк

У додатку Приват24 стався збій. Клієнти Приватбанку 12 травня скаржилися, що не можуть авторизуватись.

Оновлено о 14.45. Станом на цю хвилину роботу сервісу відновлено.

14.36. У пресслужбі фінустанови заявили, що працюють над усуненням проблеми.

– Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24! Не турбуйтеся – наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо! – йдеться у повідомленні.

Коли сервіс знову запрацює, у Приватбанку не уточнюють.

Востаннє проблеми з доступом до сервісів Приватбанку спостерігалися 23 квітня.

Зараз дивляться

Тоді тимчасові затримки в роботі Приват24, сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали пояснили технічною паузою, яка необхідна для найшвидшого відновлення стабільної роботи.

Читайте
Платіжну систему Payoneer інтегрували з Приват24: які переваги та як користуватися

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка