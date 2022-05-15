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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна налагодила нові експортні шляхи для продажу зернових – нардеп

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зерно

У неділю, 15 травня, народний депутат України від фракції Слуга народу Дмитро Соломчук розповів, що Україна налагодила нові шляхи для продажу зернових та назвала обсяги експорту.

– За квітень місяць ми налаштували нові експортні шляхи. Експортувалося мільйон двісті тисяч тонн. Це, начебто, не дуже багато в порівнянні з минулими сезонами, я думаю. Травень, червень, липень – на ці місяці плануємо, щоб можна було місяць орієнтовно щонайменше експортувати два з половиною мільйони – три мільйони тонн пшениці там, сої, кукурудзи. Це здебільшого з минулого сезону з минулого врожаю, – розповів він в ефірі одного з українських телеканалів.

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Фото: Depositphotos

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