Травень, 18 в 19:19

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в ефірі національного телемарафону наголошує, що незважаючи на непопулярність рішення влади скасувати держрегулювання цін, необхідно зрозуміти, що це допоможе обмежити споживання та стабілізувати ринок.

– У нас немає, на жаль, достатніх постачань із Європи. Умовно кажучи, нам потрібні три одиниці, а є лише дві. Відповідно, ситуація розвивається двома шляхами: спочатку ми намагаємося привозити більше, будуємо нові логістичні маршрути, а другий крок – це обмеження споживання. Тому що, дійсно, поки ми це не збалансуємо, дефіцит не пройде. Я сподіваюся, що попит зменшиться, і ринок почне потихеньку наповнюватися паливом, щоб потім стабілізуватися та встановити ринкову ціну, – наголосив Куюн.

Він уточнив, що за термінами на це знадобиться щонайменше два місяці, якщо не буде жодних “сюрпризів”.

– На жаль, ми живемо у той час, коли щось літає, ми щось втрачаємо, щось купуємо. Ситуація непроста, тому що ми робимо те, чого ніколи ніхто на світі ще не робив. Ми повністю переорієнтуємось на абсолютно новий напрямок постачання палива. Для будь-якої іншої країни це був би шок. Уявіть, ми позбулися 100% наших джерел, які були до війни. Зараз у нас лише одне джерело – європейський кордон, – сказав Куюн.

Експерт наголошує, що той порядок, який був 20 років, ми змінюємо зараз, і це не може відбуватися швидко та безболісно.

Зараз дивляться

Він уточнив, що після консультацій з ринком і постачальниками було прийнято рішення про граничну ціну на А-95 на рівні 52 грн. Однак, на думку Куюна, можливі варіанти з тим, що продажі будуть вищими за встановлений граничний рівень.

Експерт як приклад розповів про дизпаливо: гранична ціна на нього 58, оптова ціна – 60, а сільгоспкомпанії за фактом купують його по 65 грн.

– Корекція буде обов’язковою. Якщо ми говоримо про вільне ціноформування, то ціни будуть вищими за вказані державою. Якщо хтось зможе продавати по 52 і 58 грн – це добре, але ресурсу у компаній немає. Їм доведеться дивитися на свої залишки, і якщо вони побачать, що їх знову спустошують, вони підніматимуть ціни та обмежуватимуть продажі. Важливо дати ринку збалансуватися хоча б за ціною. Намацати якусь стелю, – резюмував Сергій Куюн.