Дефіцит пального в Україні поступово зменшуватиметься – Свириденко

Травень, 19 в 18:05

Нинішній дефіцит пального на АЗС зменшуватиметься з кожним днем, запевнила в ефірі телемарафону перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

– Ми вже фіксуємо, що за 17 днів травня імпортовано обсяги пального, які дорівнюють місячному імпорту за квітень, – уточнила вона.

А черги на автозаправках Свириденко пояснила тим, що не вдається наростити достатні запаси пального у операторів АЗС та максимально збалансувати ринок.

Проте вона запевнила, що черги зникатимуть мірою насичення ринку.

Зараз дивляться

Кабмін 17 травня призупинив регулювання цін на пальне, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом, зберігши граничну межу ціни на бензин у 52 грн/л, а на дизпаливо – 58 грн/л.

В уряді очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше ніж 58 грн, на бензин — не більше ніж 52 грн.