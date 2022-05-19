Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Дефіцит пального в Україні поступово зменшуватиметься – Свириденко

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дефіцит пального в Україні поступово зменшуватиметься – Свириденко
Фото: Pexels

Нинішній дефіцит пального на АЗС зменшуватиметься з кожним днем, запевнила в ефірі телемарафону перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

– Ми вже фіксуємо, що за 17 днів травня імпортовано обсяги пального, які дорівнюють місячному імпорту за квітень, – уточнила вона.

А черги на автозаправках Свириденко пояснила тим, що не вдається наростити достатні запаси пального у операторів АЗС та максимально збалансувати ринок.

Проте вона запевнила, що черги зникатимуть мірою насичення ринку.

Зараз дивляться

Кабмін 17 травня призупинив регулювання цін на пальне, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом, зберігши граничну межу ціни на бензин у 52 грн/л, а на дизпаливо – 58 грн/л.

В уряді очікують, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше ніж 58 грн, на бензин — не більше ніж 52 грн.

Читайте
Скасування держрегулювання цін на пальне: скільки коштуватиме бензин та дизель

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка